Пинк сообщила о заражении и излечении от коронавируса

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным", — рассказала Pink в своем Twitter.

По ее словам, после этого ее семья на протяжении двух недель оставалась дома и следовала указаниям врача.

"Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным", — пишет певица.



Pink

«То, что эти тесты не стали широкодоступными, просто цирк и провал со стороны нашего государства. Эта болезнь реальна и серьезна. Люди должны знать, что она затрагивает молодых и старых, здоровых и больных, богатых и бедных, а мы должны сделать тесты бесплатными и широкодоступными, чтобы защитить наших детей, семьи, друзей и общество», — считает певица.

Pink также сообщила, что из выделенного ею миллиона по 500 тысяч долларов пойдут в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе, чтобы "поддержать работников здравоохранения, которые каждый день сражаются на передовой".

Певица поблагодарила весь медперсонал и призвала всех граждан оставаться дома в период распространения вируса.