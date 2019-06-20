Pink показала клип с мужем и Эллен

Съемки клипа проходили между выступлениями певицы в Портленде и Детройте. Пинк и ее супруг хотели показать, как непросто совмещать гастроли и семью. Поэтому Пинк специально начала клип с фрагмента "Шоу Эллен Дедженерес", в котором рассказывала ведущей о своих детях.

Певица говорит, что клип сняла для удовольствия и очень надеется, что поклонникам понравится ее последняя работа.



Pink

"Командная работа позволяет осуществить любые мечты. У меня возникла идея. Я сказала некоторым людям, что мне хотелось бы ее осуществить. Мы пошли и сделали это", - написала Пинк после выхода клипа в своем инстаграме.