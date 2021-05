Pink выпустила песню для фильма о себе

Документальный фильм выйдет 29 апреля. Песня была спродюсирована частым соавтором Пинк Грегом Курстином, и написана певцом в соавторстве с лауреатами Оскара и Грэмми Бенджем Пасеком и Джастином Полом.

Песня также будет включена в официальный саундтрек проекта RCA Records, 16-трековый All I Know So Far: Setlist.



«All I Know So Far: Setlist» был записан во время концертного тура Пинк Beautiful Trauma, который проходил с 2018 по 2019 год. Общие сборы составили 397 млн долларов: таким образом, Beautiful Trauma стал самым успешным женским туром 2010-х годов.

Есть и некоторые подробности о документальном фильме. Его режиссером выступил Майкл Грейси («Величайший шоумен»), который снял для Пинк клип «Walk Me Home». Также певица выпустит 80-страничный альбом с гастрольными фотографиями. Он тоже называется «All I Know So Far» и выйдет ограниченным тиражом для фанатов.