Pink признана самой красивой женщиной года

Исполнительница появилась на обложке издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу, пишет РИА Новости.



Пинк

"Я чувствую себя более красивой, и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза", — пошутила Пинк, комментируя решение редакции в телешоу Эллен Дедженерес.

По ее словам, нет ничего плохого ни во внешней, ни во внутренней красоте. "Это все разные оттенки, разные масштабы. Это означает то, что вы сами в это вкладываете", — добавила Пинк.

Кроме того, певица рассказала, что считает чувство юмора своей лучшей чертой. "Думаю, с одной стороны, мое чувство юмора — лучшая часть во мне, а с другой стороны, сейчас чудесное время, когда мы прославляем самых разных людей", — сказала она.

В прошлом году самой красивой женщиной по версии People стала американская актриса Джулия Робертс.