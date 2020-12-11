Полина Гагарина зимой спела про «Зиму»

Слова и музыку написала Наталья Павлова, продакшен - ЧинКонг.
«Когда я впервые услышала мою «Зиму», она сразу отозвалась в сердце невероятным теплом. Это очень женственная песня, с мощнейшей созидательной энергией, в ней есть что-то от юной Полины, со времён «Колыбельной», в ней есть фольклорные переливы. Я влюблена в неё и, надеюсь, вы так же почувствуете!», - говорит Полина Гагарина.
«Зима» - лирическая ретро-баллада, где Полине есть где развернуться, она перемежает мощную подачу голоса с лирическим полушепотом. Это спето под грустные биты нарочито упрощенной аранжировки, чтобы подчеркнуть вокал Полины Гагариной.
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