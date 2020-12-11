Полина Гагарина зимой спела про «Зиму»

Режиссер клипа - Медет Шаяхметов. Певица за кулисами шоу тоскует по своему любимому, который где-то далеко. И вот уже гримеры и костюмерши кажутся танцорами, а сама Полина Гагарина взмывает к звездам, чтобы увидеть любимого человека. Впрочем, в итоге она оказывается на заднем сидении гламурного лимузина с богатым подонком, а звезды остаются в небе.

