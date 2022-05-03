Россияне не смогут голосовать на «Евровидении 2022»

«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», - заявил исполнительный продюсер "Евровидения" Клаудио Фазуло.



Ведущие «Евровидения 2022»





В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".

По словам продюсера Симоны Марторелли, исключение России связано с "ценностями, на которых основан EBU". "Это было сложное решение, но это не означает, что эта ситуация не может быть пересмотрена в будущем", - сказала Марторелли на пресс-конференции для иностранных журналистов в Италии.