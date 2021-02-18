Сергей Лазарев лазает по турецким горам в клипе «Снег в океане»

В центре сюжета оказывается супружеская пара, которая переживает кризис в отношениях. Чтобы возродить охладевшие чувства, они отправляются в горы к важному для них месту. Там персонаж Лазарева и его подруга когда-то признались друг другу в любви и высекли на камне свои инициалы.

Чем выше они поднимаются в горы, тем становится понятнее, насколько сильна их связь. Правда, до определенного момента. И это очень неожиданный финал.

Актрису на главную роль Сергей утвердил лично. Его партнершей по съемкам стала модель и блогер Катрин Барк.

«Мы планировали начать съемки еще год назад, но из-за пандемии пришлось отложить. И вот, спустя год, мы переписали сценарий, сделали его еще лучше и душещипательнее, и в октябре сняли клип. Получилась сложная драматическая работа, мини-фильм», - говорит Лазарев.

Съемки проходили в Бодруме (юго-запад Турции) в живописных и диких пейзажах: море, высокие скалы и безлюдные равнины.

«Скажу честно, попотеть пришлось и мне, и моей партнерше. Так как все действие связано с горами, мы занимались скалолазанием, причем без дублеров», – отметил артист.



Сергей Лазарев

«Серёжа, спасибо за вдохновение! Это было очень не просто, но вы с Катей смогли все!», - отозвался Алан Бадоев.