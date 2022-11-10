Shaman показал «Вороны мои»

В клипе, креативным автором которого стал сам Shaman, а режиссером – Алина Верипя, содержится множество аллюзий на русский богатырский фольклор: артист закопан в землю по шею, из его рта разлетаются черные вороны; поле усеяно останками воинов, и лишь один из них с мечом и проткнутый двумя саблями бредет через лес, и падает мертвым. В финале же у главного героя, подобравшего меч у павшего, вырастают за спиной белые крылья, и он взлетает.

Но штука в том, что в русском фольклоре (изобильно представленном в клипе) черный ворон - это символ несчастья, зла, бед. Иных коннотаций в русском фольклоре нет. Собственно, и сам Shaman подтверждал это, ранее перепев песню «Орлы или вороны».

Так что в новой песне Shaman публично признается в том, что своим творчеством несет зло и несчастья на русскую землю. Иных трактовок нет», - считает музыкальный критик Гуру Кен.