Shaman показал «Вороны мои»

В клипе, креативным автором которого стал сам Shaman, а режиссером – Алина Верипя, содержится множество аллюзий на русский богатырский фольклор: артист закопан в землю по шею, из его рта разлетаются черные вороны; поле усеяно останками воинов, и лишь один из них с мечом и проткнутый двумя саблями бредет через лес, и падает мертвым. В финале же у главного героя, подобравшего меч у павшего, вырастают за спиной белые крылья, и он взлетает.
«Родные, я верю, что в душе любого человека есть Воин света, которого постоянно одолевают силы тьмы — зловещие чёрные вороны наших грехов, разочарований и обид. Борьба добра и зла внутри нас продолжается всю жизнь и каждый наш поступок, каждая мысль может решить исход этой вечной битвы. Бывают времена, когда кажется, что ночь длиннее дня, а мир вот-вот погрузится во тьму. Но что бы ни происходило и каким бы сильным не было зло вокруг, добро обязательно победит. Добро всегда побеждает!», - считает Shaman.
«Новая песня Shaman'а «Вороны мои» наводит на нехорошие мысли. В клипе изо рта протагониста Шамана вылетают черные вОроны, а сам артист поет «И надо мной летают Вороны мои».
Но штука в том, что в русском фольклоре (изобильно представленном в клипе) черный ворон - это символ несчастья, зла, бед. Иных коннотаций в русском фольклоре нет. Собственно, и сам Shaman подтверждал это, ранее перепев песню «Орлы или вороны».
Так что в новой песне Shaman публично признается в том, что своим творчеством несет зло и несчастья на русскую землю. Иных трактовок нет», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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