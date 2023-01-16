Shaman выступил на Донбассе

Shaman 14 и 15 января дал благотворительные концерты в Мариуполе, а затем в Луганске, где присутствовали военнослужащие, медики, местные жители. По словам певца, на создание новой песни его вдохновил этот тур.

«То, как звучит этот город (Мариуполь - ред.), у меня в голове, конечно же, при въезде сразу же отозвалось, и возникла идея о написании объединяющей песни… Возникла идея сделать так, как не делал никто. Я бы хотел привлечь к записи людей, которые будут на моем концерте (в Луганске – ред.), чтобы в аудиозаписи навсегда были зафиксированы, увековечены их голоса», - рассказал РИА Новости Дронов.



Shaman в Луганске

Shaman на концертах исполнил свои хиты, а также гимн России в авторской аранжировке. «Родные, этой встречи я ждал долго. Знал, что меня тут тоже очень ждут и примут как родного. Потому что здесь я дома — в России. Вся наша команда приложила максимум усилий, чтобы эти выступления, запланированные несколько месяцев назад, не просто состоялись, но запомнились вам надолго и стали ярким началом нового года. Я рад, что на карте маршрута моего большого сольного тура по городам страны появились Новороссия и Донбасс! Мариуполь, Луганск и Ростов-на-Дону, спасибо вам за тёплую встречу, за эмоции и за радость петь для вас. Я никогда этого не забуду. И мы обязательно увидимся ещё!», - написал артист в соцсетях.

Певец заявил, что концерты в Мариуполе и Луганске – это не разовое мероприятие, будет целый тур в новых регионах.

«Я давно хотел это сделать и тщательно готовился, и вот сегодня этот день настал. Это, конечно, будет не единственный концерт – у меня будет тур по Новороссии, для меня это радостное событие, к которому я давно, ответственно готовился – и вот, наконец-то, это случилось… Я себя чувствую здесь (в Мариуполе - ред.) как дома, очень уютно, очень тепло», - рассказал Дронов.

Певец рассказал и о своих впечатлениях от общения на Донбассе.

«Родные, звучание моих песен в Новороссии и на Донбассе наполнено особым смыслом. Я восхищаюсь отвагой и мужеством взрослых и детей, участников спецоперации и местных жителей. В Мариуполе и Луганске со сцены я видел тысячи глаз, полных слёз радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших своё право говорить «Я — русский»».

Shaman высказался о разрушениях зданий и духе людей, живущих там.

«Родные, такие поездки меняют восприятие реальности и отношение к жизни. Одно дело следить за теленовостями, и совсем другое — самому выступать во дворце культуры, чей фасад до сих пор хранит следы массированных артиллерийских обстрелов, а дорога к нему, в самый центр Мариуполя, пролегает через руины. Но город — это не архитектура, не фасады, не здания. Это, прежде всего, люди. Простые русские люди. Наши. И я своими глазами увидел, что их дух не сломлен, не разрушен, не побеждён».