Тейлор Свифт побила рекорды продаж альбома и мерча

Данные Luminate, которые предоставляют данные для чартов Billboard, показывают, что Тейлор Свифтt уже удалось продать 1,2 миллиона копий альбомов только за первые три дня выпуска Midnights.

Это первый раз, когда музыканту удалось продать больше миллиона копий на первой неделе с тех пор, как сама Свифт сделала это с альбомом Reputation в 2017 году.



Taylor Swift

Midnights уже побили однодневные рекорды стриминга на Spotify и рекорд по прослушиваниям на Spotify в дебютную неделю, обойдя Un Verano Sin Ti (622 млн) Bad Bunny. Свифт также впервые возглавила Apple Music в 110 странах.

Более того, Свифт все же удалось найти способ убедить свою аудиторию приобретать ее альбом по старинке. Как показывают данные Luminate, более 955 000 копий — почти 80 процентов продаж — пришлись на цифровые загрузки, продажи компакт-дисков, кассет и винила.





Тейлор Свифт продала около полумиллиона виниловых копий, что стало еще одним рекордом все еще продолжающегося винилового бума.

«Это довольно темный альбом, но я бы сказала, что получила с ним больше удовольствия от работы, чем когда-либо. Я просто не думаю, что искусство должно всегда держаться за ручки со страданием. Ты можешь писать песни про боль, горе, сожаления, утраты или трудности в жизни. Стыд, люблю писать про стыд. Про презрение к себе и далее по списку. Мне кажется, со временем и чем больше альбомов я выпускаю, записывать их и что-то творить и сочинять будто стало для меня способом высосать из змеиного укуса яд. Ты просто вкладываешь чувства в музыку или песню. Возможно, самую душераздирающую песню в мире, но мы оторвались по полной, пока ее делали».

Отметим почти непревзойденный талант Свифта в продажах товаров. Помимо футболок, масок для глаз и фирменной гитары, прямо на главной странице своего веб-сайта Свифт призвала фанатов собрать четыре уникальных издания на виниле и компакт-диске, у каждого из которых своя обложка. Так что многие фанаты покупали несколько копий Midnights.

В «Книгу рекордов Гиннеса» занесены три рекорда мисс Свифт на Spotify:

— Самый прослушиваемый альбом за сутки

— Самый прослушиваемый альбом за первый день

— Самый прослушиваемый артист за сутки

Клип Bejeweled набрал 1 млн просмотров менее чем за час.