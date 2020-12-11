Тейлор Свифт выпустила «evermore», и это продолжение «folklore»

«Если попытаться объяснить это более поэтично – мы словно стояли у кромки лесов альбома «folklore» и у нас был выбор: развернуться и пойти обратно или продолжить путешествие в чащу этой музыки. И мы решили углубиться в этот лес. Никогда раньше ничего подобного не делала. Раньше я всегда относилась к альбомам как к отдельным этапам и начинала планировать следующую пластинку после того, как выходила предыдущая. С альбомом «folklore» вышло по-другому. Работая над ним, я чувствовала, что я скорее возвращаюсь, нежели ухожу. Мне безумно понравился эскапизм, который я обрела в этих вымышленных/невымышленных историях. И безумно понравилось, с какой теплотой вы приняли в свою жизнь фантастические ландшафты, трагедии и эпопеи о потерянной и обретённой любви. Поэтому я продолжила их сочинять», - объяснила идею альбома Тейлор Свифт.

Релиз — это подарок Свифт для фанатов по случаю дня рождения певицы, который случится 13 декабря. Ей исполнится 31 год.

«С 13 лет я ждала того момента, когда мне исполнится 31 год, потому что это мое счастливое число. Поэтому я решила удивить вас этим прямо сейчас. Вы были такими заботливыми, поддерживали меня и были внимательны ко мне в мои дни рождения, поэтому на этот раз я решила, что сама подарю вам что‑нибудь», — написала Свифт.



Задняя обложка «evermore»

В альбом вошли 15 композиций, в работе над которыми приняли участие Аарон Десснер (National), Джек Антонофф, Джастин Вернон (Bon Iver), группа Haim и нынешний бойфренд певицы Джо Алвин, скрывающийся под псевдонимом Уильям Боуэри.

Вместе с альбомом Свифт выпустила клип на песню «Willow», который является продолжением ролика «Cardigan»: артистка в большой уютной кофте из предыдущего видео снова видит магический свет и отправляется за ним из своего домика в сказочный лес, а затем – в долгое путешествие по самым разным местам и временам, чтобы в конце снова вернуться домой и обрести покой и спутника жизни. Режиссёром клипа выступила сама Тейлор, кроме неё, в ролике снялись Тэок Ли, Индиана Чэарс, Сэмюэл Сильвер, Мария Вада и другие.

В целом альбом «evermore» выглядит очевидным продолжением альбома «folklore», а песня «champagne problems» - одной из лучших песен Тейлор Свифт в карьере.