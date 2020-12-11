ВКонтакте назвал лучших артистов и песни 2020 года

Самым заметным артистом года в ВК стал Morgenshtern. Альбом «Легендарная пыль», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считанные дни и теперь получает звание «Альбом года». Кроме того, трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, так что Morgenshtern победил и в номинации «Хит года в Клипах». Неоднозначные творчество и репутация приводят к однозначному успеху: Morgenshtern завоевал внимание аудитории ВКонтакте и стал «Артистом года».

Награда «Трек года» досталась песне «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Это дебютная работа 16-летней Агунды Цириховой — в январе она опубликовала песню ВКонтакте, а затем записала клип с группой «Тайпан». Трек влетел в чарты, а заодно принёс творческому союзу ещё и победу в номинации «Фит года».

В номинации «Прорыв года» выиграл битмейкер Slava Marlow. Он начинал с совместного творчества с Morgenshtern, однако затем стал работать сольно и пообещал записывать по треку каждый день в течение года. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлёт по количеству прослушиваний в этом году.

Во время вынужденной самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Вероятно, люди особенно скучали по близким, поэтому им отзывались романтичные строки «Я выбрал тебя, а остальным sorry» и «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало». Так или иначе, композиция становится «Саундтреком самоизоляции».

«Плейлистом года» стала подборка «Русские хиты» с бодрящими поп-композициями отечественной сцены.

Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. «Подкастом года» стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.

Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет.

Интересные факты:

В топ-30 треков попали четыре песни, записанные Morgenshtern или вместе с ним.

По два трека в рейтинге — у Клавы Коки, Andy Panda и Andro.

В Москве, Нижнем Новгороде и Казани чаще всего слушали трек Cadillac, а в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске — «Луна не знает пути».

Топ-30 треков

1. Тайпан&Agunda — Луна не знает пути2. Morgenshtern и Витя АК — Ратататата3. Morgenshtern и Элджей — Cadillac4. Ramil’ — Сияй5. The Limba и Andro — X.O6. Miyagi и Andy Panda — Kosandra7. Artik и Asti — Девочка танцуй8. Hensy — Поболело и прошло9. Raim — Двигаться10. Dabro — Юность11. Niletto — Любимка12. Мэвл — Патамушка13. Gayazov$ Brother$ — Увезите меня на Дип-хаус14. Jony и Andro — Мадам15. Konfuz — Кайф ты поймала16. Ганвест — Кайфули17. Morgenshtern — Yung Hefner18. Gidayyat и Gazan — Коронаминус19. Гуф и Murovei feat. V $ X V PRiNCE — Ураган (feat. V $ X V PRiNCE)20. Miyagi и Andy Panda — Minor21. Клава Кока и Niletto — Краш22. Macan — Кино23. Intelligency — Август24. Cream Soda и Хлеб — Плачу на техно25. Morgenshtern — ОНА - ОНО26. FILV — Balenciaga27. Клава Кока — Покинула чат28. Олег Кензов — По кайфу29. Джаро и Ханза и kavabanga Depo kolibri — Таблетка30. Rakhim — Fendi

Топ-30 альбомов

1. Легендарная пыль — Morgenshtern2. Yamakasi — Miyagi&Andy Panda3. 7 (Part 2) — Artik&Asti4. 2004 — Скриптонит5. Vinyl #1 — Zivert6. Buster Keaton — Miyagi7. Всем привет! — Мэвл8. 58 — Егор Крид9. Список твоих мыслей — Jony10. Правило — Pharaoh11. Karmageddon — kizaru12. ЛюболЬ, Pt. 1 — Фогель13. Кредо — Gayazov$ Brother$14. Я дома. — The Limba15. Неприлично о личном — Клава Кока16. Дом, который построил Алик — Гуф&Murovei17. Пацаны с улиц выбиваются в люди — Нурминский18. Old Blood — Boulevard Depo19. Жить в кайф — Макс Корж20. Кино без сигареТ — 10421. Я люблю тебя — Rauf&Faik22. Моя кассета - твой первый диск — Тима Белорусских23. Калейдоскоп — Gafur24. Младшая сестра — дора25. Круг Ветров — Mnogoznaal26. Всё, что есть у меня - это голод — Ramil’27. No Label — lil krystalll28. After Hours — The Weeknd29. Малый повзрослел, Ч. 2 — Макс Корж30. Hajime, Pt. 3 — Miyagi&Эндшпиль



Топ-10 артистов

Топ-10 артистов

1. Morgenshtern2. Artik&Asti3. Gayazov$ Brother$4. Miyagi&Andy Panda5. Скриптонит6. HammAli&Navai7. Jony8. Макс Корж9. Егор Крид10. Элджей