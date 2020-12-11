ВКонтакте назвал лучших артистов и песни 2020 года

Самым заметным артистом года в ВК стал Morgenshtern. Альбом «Легендарная пыль», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считанные дни и теперь получает звание «Альбом года». Кроме того, трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, так что Morgenshtern победил и в номинации «Хит года в Клипах». Неоднозначные творчество и репутация приводят к однозначному успеху: Morgenshtern завоевал внимание аудитории ВКонтакте и стал «Артистом года».
Награда «Трек года» досталась песне «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Это дебютная работа 16-летней Агунды Цириховой — в январе она опубликовала песню ВКонтакте, а затем записала клип с группой «Тайпан». Трек влетел в чарты, а заодно принёс творческому союзу ещё и победу в номинации «Фит года».
В номинации «Прорыв года» выиграл битмейкер Slava Marlow. Он начинал с совместного творчества с Morgenshtern, однако затем стал работать сольно и пообещал записывать по треку каждый день в течение года. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлёт по количеству прослушиваний в этом году.
Во время вынужденной самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Вероятно, люди особенно скучали по близким, поэтому им отзывались романтичные строки «Я выбрал тебя, а остальным sorry» и «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало». Так или иначе, композиция становится «Саундтреком самоизоляции».
«Плейлистом года» стала подборка «Русские хиты» с бодрящими поп-композициями отечественной сцены.
Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. «Подкастом года» стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.
Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет.
Интересные факты:
- В топ-30 треков попали четыре песни, записанные Morgenshtern или вместе с ним.
- По два трека в рейтинге — у Клавы Коки, Andy Panda и Andro.
- В Москве, Нижнем Новгороде и Казани чаще всего слушали трек Cadillac, а в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске — «Луна не знает пути».
Топ-30 треков
1. Тайпан&Agunda — Луна не знает пути
2. Morgenshtern и Витя АК — Ратататата
3. Morgenshtern и Элджей — Cadillac
4. Ramil’ — Сияй
5. The Limba и Andro — X.O
6. Miyagi и Andy Panda — Kosandra
7. Artik и Asti — Девочка танцуй
8. Hensy — Поболело и прошло
9. Raim — Двигаться
10. Dabro — Юность
11. Niletto — Любимка
12. Мэвл — Патамушка
13. Gayazov$ Brother$ — Увезите меня на Дип-хаус
14. Jony и Andro — Мадам
15. Konfuz — Кайф ты поймала
16. Ганвест — Кайфули
17. Morgenshtern — Yung Hefner
18. Gidayyat и Gazan — Коронаминус
19. Гуф и Murovei feat. V $ X V PRiNCE — Ураган (feat. V $ X V PRiNCE)
20. Miyagi и Andy Panda — Minor
21. Клава Кока и Niletto — Краш
22. Macan — Кино
23. Intelligency — Август
24. Cream Soda и Хлеб — Плачу на техно
25. Morgenshtern — ОНА - ОНО
26. FILV — Balenciaga
27. Клава Кока — Покинула чат
28. Олег Кензов — По кайфу
29. Джаро и Ханза и kavabanga Depo kolibri — Таблетка
30. Rakhim — Fendi
Топ-30 альбомов
1. Легендарная пыль — Morgenshtern
2. Yamakasi — Miyagi&Andy Panda
3. 7 (Part 2) — Artik&Asti
4. 2004 — Скриптонит
5. Vinyl #1 — Zivert
6. Buster Keaton — Miyagi
7. Всем привет! — Мэвл
8. 58 — Егор Крид
9. Список твоих мыслей — Jony
10. Правило — Pharaoh
11. Karmageddon — kizaru
12. ЛюболЬ, Pt. 1 — Фогель
13. Кредо — Gayazov$ Brother$
14. Я дома. — The Limba
15. Неприлично о личном — Клава Кока
16. Дом, который построил Алик — Гуф&Murovei
17. Пацаны с улиц выбиваются в люди — Нурминский
18. Old Blood — Boulevard Depo
19. Жить в кайф — Макс Корж
20. Кино без сигареТ — 104
21. Я люблю тебя — Rauf&Faik
22. Моя кассета - твой первый диск — Тима Белорусских
23. Калейдоскоп — Gafur
24. Младшая сестра — дора
25. Круг Ветров — Mnogoznaal
26. Всё, что есть у меня - это голод — Ramil’
27. No Label — lil krystalll
28. After Hours — The Weeknd
29. Малый повзрослел, Ч. 2 — Макс Корж
30. Hajime, Pt. 3 — Miyagi&Эндшпиль
Топ-10 артистов
1. Morgenshtern
2. Artik&Asti
3. Gayazov$ Brother$
4. Miyagi&Andy Panda
5. Скриптонит
6. HammAli&Navai
7. Jony
8. Макс Корж
9. Егор Крид
10. Элджей
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