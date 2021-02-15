«Аквариум» экранизировал «Месть Королевы Анны»

Песню Бориса Гребенщикова экранизировал один из музыкантов «Аквариума» Михаил Суротдинов. Ранее БГ представил публике эту песню в своей радиопередаче «Аэростат» №777 «Новые песни апреля» 2020 года. До этого произведение неоднократно исполнялось на концертах коллектива.

В клипе музыканты группы играют в некой питерской подворотне, намекая на то, что группа всегда дает бесплатные уличные концерты в городах, куда приезжает с туром.



БГ

«Пока «Аквариум» работает над новым альбомом, вот вам песня, которая, может быть, в него и не войдёт, но, безусловно, это «Аквариум» сегодня. А у «Аквариума» иногда случаются строчки, которые – ну, если не требуют, то просят комментария. В песне упоминается «Месть королевы Анны». Это название корабля, на котором плавал легендарный пират Чёрная Борода, Black Beard, Эдвард Тич. А прекрасные слова «Мир ловил меня, но так и не поймал» великий странствующий философ Григорий Сковорода произнёс как самую суть своей жизни. Лучше и не скажешь. И дай нам Бог именно этого. Спасибо!», - комментировал БГ в «Аэростате».

Упоминаемая в тексте «Смесь номер 5» – вряд ли Chanel. Скорее всего, под смесью подразумевается коктейль, и тогда вот рецепт этой мешки: 30 мл бурбона, 30 мл коньяка, 20 мл бенедектина, немножко биттера, лимонная цедра и много-много льда.