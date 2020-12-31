«Аквариум» выпустил новый альбом «Top»

Новый альбом «Аквариума» состоит из девяти песен. Практически все они уже звучали на концертах коллектива, а некоторые публиковались в виде синглов. Тем не менее, альбом стал первым после выпущенного в 2013 году «А+», изданным под маркой группы.

Среди вошедших в «Top» песен присутствуют «Для тех, кто влюблен», «Не трать время», «Стучаться в двери травы», «Бой-баба», «Паленое виски и толченый мел». Относительно новые композиции – «Месть королевы Анны» и «Весть с Елисейских полей». Песня «Фавн» ранее издавалась в сборнике «БГ Симфония».



Борис Гребенщиков