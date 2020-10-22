БГ выпустил кавер-альбом народных и советских песен

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Борис Гребенщиков выпустил новый альбом под названием «Услышь меня, хорошая» эксклюзивно на сайте благотворительного проекта «Ночлежка» (слушать альбом).

Проект «Ночлежка» занимается помощью бездомным. Альбом выложен для скачивания на их сайте.

«Борис Гребенщиков ‒ давний друг Ночлежки и поддерживает нас много лет. В этом году он сделал нам особенный подарок: выпустил в нашу пользу альбом «Услышь Меня, Хорошая». Здесь есть и песни известных авторов в исполнении БГ, и его собственные композиции. Вы можете скачать альбом бесплатно, но и мы, и Борис Борисович, конечно, просим вас помочь тем, кто в силу самых разных причин оказался на улице, и пожертвовать комфортную для вас сумму на работу Ночлежки или подписаться на регулярное пожертвование: это позволит нам работать более эффективно и помочь большему числу людей».

БГ
БГ

Помимо известных песен «Лейся, песня», «Песня о встречном», «Славное море, священный Байкал», «Крутится-вертится шар голубой», «То не ветер ветку клонит» и др, в релиз вошли песни авторства самого БГ «Катя-Катерина», «Дом» и «Северо-Запад».

Все песни записаны под минималистичный аккомпанемент гитары и иногда аккордеона.

«Вы можете скачивать его бесплатно. Но вы можете пожертвовать что-нибудь, чтобы помочь этим людям? Я вам буду очень благодарен», - подчеркнул Борис Гребенщиков в видео-обращении.

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