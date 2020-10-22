БГ выпустил кавер-альбом народных и советских песен

Проект «Ночлежка» занимается помощью бездомным. Альбом выложен для скачивания на их сайте.

«Борис Гребенщиков ‒ давний друг Ночлежки и поддерживает нас много лет. В этом году он сделал нам особенный подарок: выпустил в нашу пользу альбом «Услышь Меня, Хорошая». Здесь есть и песни известных авторов в исполнении БГ, и его собственные композиции. Вы можете скачать альбом бесплатно, но и мы, и Борис Борисович, конечно, просим вас помочь тем, кто в силу самых разных причин оказался на улице, и пожертвовать комфортную для вас сумму на работу Ночлежки или подписаться на регулярное пожертвование: это позволит нам работать более эффективно и помочь большему числу людей».



БГ

Помимо известных песен «Лейся, песня», «Песня о встречном», «Славное море, священный Байкал», «Крутится-вертится шар голубой», «То не ветер ветку клонит» и др, в релиз вошли песни авторства самого БГ «Катя-Катерина», «Дом» и «Северо-Запад».

Все песни записаны под минималистичный аккомпанемент гитары и иногда аккордеона.

«Вы можете скачивать его бесплатно. Но вы можете пожертвовать что-нибудь, чтобы помочь этим людям? Я вам буду очень благодарен», - подчеркнул Борис Гребенщиков в видео-обращении.