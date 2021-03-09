БГ выпустил первый VR-клип Stella Maris

Премьера песни Stella Maris состоялась в 2014 году, впервые она была опубликована в сольном альбоме БГ «Соль».

Продакшн - AXiiO VR Studio, Helsinki. В клипе использованы образы из известных картин, и сам БГ, восседающий в облаках за роялем.

«Мистичный и философский VR-трип в песне легендарного российского музыканта и поэта Бориса Гребенщикова», - характеризуют клип его создатели.



БГ

Stella Maris - в католической традиции олицетворение Девы Марии. В записи этой композиции задействован Струнный квартет и детский хор.