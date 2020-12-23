«Би-2» показала клип на песню из сериала «Пассажиры»

Лирическая баллада «Того что нет» вышла в рамках сайд-проекта «Нечетный воин 4. Часть 1». В клипе использованы кадры из фильма режиссера Карена Оганесяна с участием Кирилла Кяро, Юлии Снигирь, Вениамина Смехова, Андрея Бурковского, Анатолия Белого и других.

«Пассажиры» — мистическая драма с Кириллом Кяро в роли необычного водителя такси. Стать клиентом Андрея непросто, ведь сначала нужно… умереть. Его пассажирами становятся лишь те, у кого остались в прошлом незаконченные дела. И пока они не откроют водителю свою душу и не осознают, что их держит на земле, такси будет продолжать свой путь.