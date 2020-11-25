«Би-2» показали мистический хоррор «Бог проклятых»

Автор видео - сценарист, продюсер и режиссер-постановщик Владимир Беседин. 3-минутное музыкальное видео скорее представляет собой полноценный фильм с символичным сюжетом в духе готических романов и мистичной кульминацией.

«Такое чувство, что это саундтрек к фильму, но так получилось, что это фильм к нашей песне. Он выглядит, как саундтрек для какого-то большого кино, потому что я для себя в шутку это называл «если бы Тарантино снимал «Отверженных», то они выглядели бы так», - поделился Шура Би-2.

Лева Би-2 рассказал о том, насколько сложная задача была поставлена перед съёмочной группой и как чётко был отлажен процесс создания клипа:

«Четыре съёмочных дня были отработаны, как часы! Это заслуга прекрасной команды режиссера Владимира Беседина. Когда он рассказал нам сценарий, я испугался, что новое видео станет продолжением мрачной линии клипов «Виски» и «Пекло». Но когда я выслушал его полностью, то поверил и изменил свое мнение. И очень доволен тем, что пересмотрел свои личные взгляды. Вышло прекрасное соединение идеи, музыки и песни. Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорблённым, коих с каждым годом становиться всё больше и больше».



Музыканты группы в роли священников

Режиссер клипа Владимир Беседин признался, что при написании сценария черпал вдохновение в классических хоррорах – «Сияние» Стенли Кубрика и «Psycho» Альфреда Хичкока:

«Вайб «Сияния» оказал на меня влияние при написании сценария. Когда я услышал песню, меня сразу захватила идея того, что в клипе что-то маленькое должно бороться с чем-то большим и несправедливым. Мне очень хотелось, чтобы группа здесь выглядела именно как рассказчики истории, являющиеся силами добра. Когда мы в первый раз встретились, у меня было две идеи. Одна мне дико понравилась, но я думал, что, возможно, ребятам она не зайдет, потому что она довольно смелая. Но после того как я рассказал вкратце историю нашего гадкого утенка, ребята за это схватились и дали зеленый свет. Это, конечно, безумно вдохновило!»

«Бог проклятых» стал третьим треком Би-2 из грядущего альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Как и обещали музыканты, новая песня сильно отличается по звучанию от двух предыдущих синглов «Пекло» и «Депрессия», вышедших в 2020 году. Стилистика «Бога проклятых» выдержана близко к жанру госпел.



Лева Би-2 в роли священника

«Я думаю, что в России это первый своеобразный опыт перенесения госпела на рок-сцену, - сообщил Лева Би-2. - Шура каждый месяц делает ревизию моих архивов, в них он обнаружил эту песню. Я к ней относился скептически, и никаких ставок на неё не делал – не знал, как её развить. А Шура её нашел и сказал, что песня крутая и что он будет её петь».​​​​​​​

Шура Би-2 пояснил, почему принял решение уступить исполнение нового сингла Леве Би-2: «Вообще, изначально эту песню должен был петь ее я, но когда Лева принес и показал мне текст – он напел ее demo – я сказал, что тот месседж, который заложен в этой песне, донесёт только он; я буду присутствовать тут как бэк-вокалист в припеве».

На всех цифровых площадках доступен ЕР, в который вошел сам новый трек «Бог проклятых» и бонусы к нему: караоке-версия и каверы. В записи альтернативных версий приняли участие молодая талантливая исполнительница Лиза Громова; один из самых перспективных постпанк коллективов нынешнего времени – Midnight Faces; прогрессивный танцевальный электронщик P.PAT и акапельная команда Jukebox Trio.​​​​​​​