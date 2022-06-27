«Би-2» выпустили «Колыбельную» памяти Алёны Мешковой

«Клип и песня «Колыбельная» посвящаются памяти Алёны Мешковой — нашей близкой подруги, покинувшей нас в конце 2021 года. Многие годы Алёна возглавляла Благотворительный Фонд Константина Хабенского. За несколько дней до своего ухода она попросила Лёву и Шуру написать для неё колыбельную. Мы сотрудничаем с Фондом Хабенского больше 8 лет, и за это время вместе с поклонниками собрали средства для оплаты лечения, лекарств или реабилитации для 96 его подопечных».
Мрачноватый поп-рок с размеренной бочкой насыщен вязкими электронными эффектами и трагическими бэк-вокалами.
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