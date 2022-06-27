«Би-2» выпустили «Колыбельную» памяти Алёны Мешковой

Live из 16 треков, сыгранных 27 июня 2021 года на московском стадионе «Лужники» без зрителей, объединены в релиз. Беспрецедентный по своему масштабу онлайн-концерт был проведен группой в знак поддержки поклонников Би-2: шоу NewBest XL было вновь перенесено из-за пандемии на июнь 2022 года. Шура Би-2 подчеркнул, что группа очень сожалеет о том, что концерт в который раз был перенесен, и этим жестом музыканты хотели поддержать своих поклонников в непростое время:



«Очень надеемся на то, что