«Би-2» выпустили «Мосты» с Равшаной Курковой

Официальное 10-минутное видео на «Мосты» стало результатом совместной работы кинокомпании Dubrovin Studio, Школы Клипмейкер и Киношколы Фабрика Кино. Выпускники и студенты Школы Клипмейкер в разных качествах работали над всеми этапами проекта, а студенты актёрского факультета Киношколы «Фабрика Кино» снялись в ролях получившегося мини-фильма. Сюжет клипа передает атмосферу, царящую на киноплощадке в последний съёмочный день – для кого-то будничный и незаметный, а для кого-то знаковый и полный эмоций.

Главную роль в коротком метре исполнила российская актриса театра и кино Равшана Куркова, а ее партнером по площадке стал хореограф и танцовщик Владимир Шестопалов (Монтана).



Равшана Куркова

Режиссером-постановщиком нового видео Би-2 стал известный клипмейкер Алексей Дубровин. Ранее он выступил автором клипа на версию «Бога проклятых» от Jukebox Trio, которая вошла в одноимённый сингл группы.

«Мосты» вошли в сингл «Пекло», ставший одним из главных хитов группы 2020 года. Автором песни выступил Михаил Карасёв, однако часть текста к треку написала Лиза Громова.