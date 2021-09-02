«Би-2» выпустили официальный бутлег концерта в пустых Лужниках

Live из 16 треков, сыгранных 27 июня 2021 года на московском стадионе «Лужники» без зрителей, объединены в релиз. Беспрецедентный по своему масштабу онлайн-концерт был проведен группой в знак поддержки поклонников Би-2: шоу NewBest XL было вновь перенесено из-за пандемии на июнь 2022 года. Шура Би-2 подчеркнул, что группа очень сожалеет о том, что концерт в который раз был перенесен, и этим жестом музыканты хотели поддержать своих поклонников в непростое время:

«Очень надеемся на то, что осенью нам получится сыграть какое-то количество концертов, и наш концерт на стадионе «Лужники», который мы переносим уже который год, все-таки уже состоится. Поэтому мы благодарим наших поклонников за терпение!»

Специальными гостями концерта «Сверим сердца» в пустых Лужниках стали музыканты сайд-проекта группы «Куртки Кобейна» и участница Little Big Софья Таюрская. Онлайн-концерт и одноименный альбом получили свое название по строчке из последнего сингла Би-2 «Нам не нужен герой», который впервые был исполнен в live именно в Лужниках. В релиз «Сверим сердца (official bootleg)» вошли как хорошо известные треки группы, так и новые песни из грядущего альбома.



«Би-2» - «Сверим сердца (official bootleg)»

Новый live выйдет также на виниле – дата релиза станет известна позже. Коллекционная пластинка будет выпущена ограниченным тиражом всего в 500 номерных экземпляров, и каждый из них подписан всеми шестью музыкантами Би-2.