Из The Cure ушел басист

«Со слегка тяжелым сердцем я больше не являюсь членом Cure! Удачи им всем», - написал Гэллап в Facebook.

На вопрос фаната, был ли уход связан со здоровьем, Гэллап ответил: «Я в порядке… просто надоело предательство».



Саймон Гэллап

The Cure и певец Роберт Смит пока не прокомментировали уход Гэллапа. Однако давний клавишник группы Роджер О'Доннелл написал в Твиттере после объявления Gallup: «Друг только что сказал мне, что видел, как Лол в Guitar Center покупал бас-гитару???????», - отсылка к бывшему барабанщику / клавишнику Cure Лолу Толхерсту. который покинул группу в 1989 году.

Хотя Гэллап не был басистом-основателем The Cure, он присоединился к группе вскоре после выпуска дебютного альбома группы в 1979 году Three Imaginary Boys, в котором участвовал басист Майкл Демпси. Гэллап появился на всех трех пластинках в «Dark Trilogy» Cure - Seventeen Seconds 1980-х, Faith 1981-го и Pornography 1982-го - до того, как рост напряженности в отношениях со Смитом привел к его уходу из Cure в 1982 году.

Два года спустя, после того, как Cure выпустили The Top без Гэллапа, Смит попросил басиста вернуться в группу в 1984 году, что он и сделал. С тех пор Гэллап оставался басистом группы. Последним студийным альбомом группы был альбом 4:13 Dream 2008 года, но в 2019 году Смит сказал Rolling Stone, что группа работает над новым альбомом, вдохновленным высадкой на Луну в 1969 году.

В интервью NME 2019 года Смит рассказал о важности Гэллапа для группы.

«Для меня сердцем нашей группы на сцене всегда был Саймон, и он всегда был моим лучшим другом. Странно, что на протяжении многих лет и десятилетий его часто не замечали. Он не дает интервью, не появляется на публике, не отвлекает от меня внимание, и все же он жизненно важен для того, что мы делаем. У нас были трудные периоды за эти годы, но нам удалось сохранить очень крепкую дружбу, которая выросла из нашего общего опыта, когда мы были подростками. Когда у вас есть такие друзья, особенно с которыми вы дружите так долго, потребуется что-то действительно необычное, чтобы эта дружба разорвалась. Вы так много сделали вместе, у вас столько общего опыта, вы просто не хотите терять таких друзей».