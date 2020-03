Клавишник The Cure спел о чувствах брошенного

Клавишник The Cure записал трек с певицей Дженнифер Пэйг. Это уже второй сингл, который исполнитель планирует включить в предстоящий альбом “2 Ravens" (планируемая дата релиза - 24 апреля).

Ранее, 11 февраля, О’Доннелл анонсировал новую пластинку и представил из нее песню “An Old Train”, в работе над которой также принимала участие Пэйг (ее сценический псевдоним Vita And The Wolf).



Роджер О’Доннелл и Дженнифер Пэйг

По словам самого О’Доннелла, “The Haunt” рассказывает о чувствах человека, которого бросили, и о том, как он хотел бы, если бы мог, везде преследовать того, кто его оставил.

Группа The Cure по-прежнему рассчитывает выступить хедлайнером Open’er Festival этим летом, это будет их единственный выход на фестивальную европейскую сцену в 2020 году.