The Cure выпустила мрачный альбом «Songs Of A Lost World»

«Songs From A Lost World» — единственный альбом в дискографии группы The Cure, написанный исключительно её лидером Робертом Смитом, если не считать пластинку 1985 года «The Head On The Door».

После смерти родителей и старшего брата музыканта эта работа стала глубоко личным и эмоциональным способом выразить свои чувства. В трогательной песне «I Can Never Say Goodbye» заунывный фортепианный плач прорывается сквозь ливень, и Смит скорбит:

«Я стою на коленях, и внутри у меня пусто. Что-то злое приближается, чтобы украсть жизнь моего брата».



The Cure

Вступительный сингл «Alone» рассказывает о разрушении Земли и бессилии человечества перед этой трагедией. Нежная композиция «And Nothing Is Forever» с её изысканной аранжировкой напоминает альбом «Disintegration» 1989 года, но по своей глубине и пронзительности она превосходит даже такие хиты, как «Lovesong» или «Pictures Of You». Финальная 10-минутная песня «Endsong» — это квинтэссенция мрачной опустошённости альбома «Songs Of A Lost World».