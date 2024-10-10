The Cure выпустили второй сингл и опубликовали треклист нового альбома

Альбом «Songs of a Lost World» выйдет 1 ноября, и станет первой студийной работой группы за 16 лет.

«A Fragile Thing» – второй сингл с пластинки, в сентябре The Cure представили песню «Alone». Трек уже звучал на концертах The Cure, а 6 октября группа поделилась сниппетом. Размашистая рок-композиция с нежным фортепиано, впервые исполненная вживую еще в ноябре 2022 года, рассказывает о тяжелых отношениях между влюбленными.



Роберт Смит

Вот что рассказал об «A Fragile Thing» вокалист The Cure Роберт Смит:

«Это песня о любви, но это не песня о любви в привычном смысле. Она рассказывает о любви – о том, что это самая живучая из эмоций. Это самая сильная эмоция и она невероятно устойчивая, но в то же время невероятно хрупкая. Звучит парадоксально, как будто в этом нет смысла. Но, думаю, вы понимаете, что я имею в виду».

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По словам Роберта Смита, написание «A Fragile Thing» далось ему непросто. Изначально песня носила другое название – «Kill the Sun» («Убей солнце»), да и звучала совсем по-другому. Но каким-то образом «Kill the Sun» мутировала в «A Fragile Thing». Смит надеется, что песня найдет отклик у слушателей, поскольку тема любви универсальна.

Также наконец-то появился треклист альбома «Songs of a Lost World». The Cure вывесили на продажу винилы, и список песен можно увидеть в описании. Он немного не совпадает с треклистом, который раньше публиковали в соцсетях.



«Songs of a Lost World»

В списке всего восемь песен:

«Alone» «And Nothing is Forever» «A Fragile Thing» «Warsong» «Drone:No Drone» «I Can Never Say Goodbye» «All I Ever Am» «Endsong»

Разговоры о новом альбоме The Cure идут с конца 2018-го, то есть уже шесть лет. В 2019-м Роберт Смит говорил, что работает сразу над тремя пластинками. Поэтому некоторые фанаты The Cure надеялись на двойной релиз.