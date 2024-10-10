The Cure выпустили второй сингл и опубликовали треклист нового альбома

Альбом «Songs of a Lost World» выйдет 1 ноября, и станет первой студийной работой группы за 16 лет.
«A Fragile Thing» – второй сингл с пластинки, в сентябре The Cure представили песню «Alone». Трек уже звучал на концертах The Cure, а 6 октября группа поделилась сниппетом. Размашистая рок-композиция с нежным фортепиано, впервые исполненная вживую еще в ноябре 2022 года, рассказывает о тяжелых отношениях между влюбленными.
Вот что рассказал об «A Fragile Thing» вокалист The Cure Роберт Смит:
«Это песня о любви, но это не песня о любви в привычном смысле. Она рассказывает о любви – о том, что это самая живучая из эмоций. Это самая сильная эмоция и она невероятно устойчивая, но в то же время невероятно хрупкая. Звучит парадоксально, как будто в этом нет смысла. Но, думаю, вы понимаете, что я имею в виду».
По словам Роберта Смита, написание «A Fragile Thing» далось ему непросто. Изначально песня носила другое название – «Kill the Sun» («Убей солнце»), да и звучала совсем по-другому. Но каким-то образом «Kill the Sun» мутировала в «A Fragile Thing». Смит надеется, что песня найдет отклик у слушателей, поскольку тема любви универсальна.
Также наконец-то появился треклист альбома «Songs of a Lost World». The Cure вывесили на продажу винилы, и список песен можно увидеть в описании. Он немного не совпадает с треклистом, который раньше публиковали в соцсетях.
В списке всего восемь песен:
- «Alone»
- «And Nothing is Forever»
- «A Fragile Thing»
- «Warsong»
- «Drone:No Drone»
- «I Can Never Say Goodbye»
- «All I Ever Am»
- «Endsong»
Разговоры о новом альбоме The Cure идут с конца 2018-го, то есть уже шесть лет. В 2019-м Роберт Смит говорил, что работает сразу над тремя пластинками. Поэтому некоторые фанаты The Cure надеялись на двойной релиз.
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