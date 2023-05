The Cure показала новую песню на концерте

Группа выступила в Лос-Анджелесе в рамках североамериканского тура, который стартовал в начале этого месяца.

Новая рок-баллада The Cure начинается с длинного фортепианного вступления, сопровождающегося ритм-секцией. Как только вокалист группы Роберт Смит начинает петь, слушателей ждет ностальгическая история о любви и старении с горьким налетом обреченности.



The Cure

The Cure не в первый раз представляют новые песни на гастролях. В октябре группа показала композиции And Nothing Is Forever и I Can Never Say Goodbye на концертах в Стокгольме и Кракове, соответственно. Когда команда соберет весь неизданный материал в один альбом, пока неясно.