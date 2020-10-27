Лева Би-2 заболел коронавирусом

Об этом музыкант иносказательно сообщил в своих социальных сетях, разместив фотографию на лавочке, где над ним заносит разспрыскиватель человек в химзащите. Пост сопровожден тегом #ковидиголиаф.



Лева Би-2

В комментариях к посту, где его поклонники пожелали ему немедленного выздоровления, Лева Би-2 написал:

«Уже выздоравливаю».

По словам музыканта у него легкая форма заболевания, при этом он болеет уже «неделю или чуть больше». Запахи и вкусы то пропадают, то появляются, а компьютерная томография показала, что легкие не затронуты.

«Спасибо, с каждым днём всё легче», - резюмировал Лева Би-2.

Сегодня же появились неподтвержденные слухи о том, что Земфира заразилась коронавирусом. Однако никаких подтверждений этому пока нет.