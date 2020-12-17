В кинотеатрах начался показ реалити-шоу группы «Би-2»

«Биология» представляет собой серию киноконцертов и интервью с топовыми российскими и зарубежными группами и исполнителями самых разных стилей и направлений.

Для зрителей московской премьеры «Биологии» Би-2 приготовили сюрприз. Перед показом лидеры Би-2 Лева и Шура входили в зрительные залы, чтобы поприветствовать зрителей, среди которых были поклонники легендарной рок-группы и победители розыгрыша билетов на Авторадио и МУЗ-ТВ. Первая серия будет в прокате сети «Формула кино» до 2 января.



Найк Борзов и Би-2

В условиях массового закрытия концертных площадок и ночных клубов «Биология» станет для миллионов людей настоящей отдушиной: позволит безопасно побывать на живом концерте любимых артистов. Мощный объемный звук 5.1. создает у зрителя ощущение присутствия в одной студии с музыкантами. Эту идею помогла воплотить компания «Всегда Красиво» во главе с Елизаветой Би Два – создателем впечатляющего сценического оформления концертов Би-2 и супергруппы Куртки Кобейна.