АФ Скляр и «Ва-Банкъ» - «Оставайтесь, друзья, моряками!»

Soyuz Music, 2017.

Жанр: рок, трибьют, эстрада.

Есть мем, что песни Высокого может петь только сам Высоцкий. И все же самая первая, весьма случайная, но ставшая канонической версия аранжировки песен Высоцкого появилась еще при его жизни — на фирме «Мелодия» записали в 1974-1975 годах миньоны с джазовым ансамблем «Мелодия» п/у Г.Гараняна. Говорят, сам Высоцкий относился к этим аранжировкам лишь как к необходимому этапу к официальному признанию, и все же. С тех пор кто только не пел Высоцкого, примеривая его к себе, - и иногда получалось интересно. Григорий Лепс выпустил два альбома из его песен, представляя себе Высоцкого как отъявленного хард-рокера типа Ковердейла. Гарик Сукачев сделал его рычащим разнузданным циником (кстати, и Скляр в том трибьюте принял участие).

А что Скляр? Еще до выхода трибьюта было заявлено, что задача — показать песни в представлении олдскульных рок-н-ролльщиков и блюзменов, которых в окружении Высоцкого не было, как известно. Скляр собрал блестящий состав первоклассных музыкантов. К составу «Ва-Банка» (перечислю, а то уж ползут всякие слухи: АФ Скляр, Александр Белоносов клавиши, Алексей Рыславский бас, Денис Скопин гитары, Андрей Белизов барабаны) прибавились уже привычный Николай Девлет-Кильдеев, а также Сергей Летов (сакс), Максим Пиганов (тромбон), Антон Хабибулин и Михаил Клягин (гитары), Абелардо Альфонсо Лопес (почему-то перкуссия и гитара, а не контрабас), Юрий Павлюков и Сергей Батраков (барабаны). Уфф…

Парадоксальным образом звук на песнях Высоцкого не шибко отличается от звука последнего альбома Скляра «Ястреб». Он же тоже олдскульный и с сочной гитарой Девлета… Но я не заносил бы сие в минусы, тут скорее ситуация, когда Скляр органически пришел к этому пониманию прочтения Высоцкого. В отличие от Лепса и Сукачева, Скляр вообще не педалирует рык и форсаж вокала. Его Высоцкий — интеллигентный, сдержанный боец, эдакий Брюс Уиллис или Джейсон Стэтхем. Высоцкий часто бывал таким, и именно эта сторона Высоцкого оказалась органичной для самого АФ Скляра.

Подборка песен не совсем очевидна (суперхитов почти нет), если не знать, что отбирались песни именно на любимую Скляром морскую тематику. А вот «Парус» уже в концепцию не попал, поскольку там «рык».



Кто где играет

И теперь об искомой олдскульности. Те, кто застал олдскульные времена, хорошо помнят, как тонны гитаристов часами мучали гитары а-ля Хендрикс или Мальмстин, выдавали миллионы ничего не значащих нот, и все ради «самовыражения». Отголоски есть и на альбоме Скляра — ни один из гитаристов так и не решился сыграть осмысленный рифф или мелодический хук в проигрышах, как в те самые времена обычно и случалось. Аранжировки Белоносова изобретательны, но не сверхъестественны настолько, чтобы дать жирную прибавочную стоимость песням Высоцкого - даже в глазах олдскульной патлатой общественности, не говоря о юных нимфах и хипстерах. Этот трибьют — вещь в себе. Поклонников Высоцкому точно он не добавит.

А потому мне не очень понятно, отчего взяв таких классных музыкантов, Скляр просто не дал им поиграть вволю. Прекрасный шизофренический дуэт Летова и Девлет-Кильдеева на коде песни «В куски разлетелася корона» ну просто режется ржавым ножом, абортируется — хотя они только-только разошлись! А тут как раз могла появиться та самая прибавочная стоимость… Шлягер «Я уехал в Магадан» Белоносов очень точно решает в стилистике кабареточного пианино с контрабасом Рыславского, но ни пианино, ни контрабас толком ничего не сыграли во славу той атмосферы, так, лишь фончиком на вокале хлюпая. Я бы даже шырше поставил вопрос: если сегодня многие полагают, что Высоцкий немузыкален и весь на трех аккордах — то отчего с такими-то музыкантами не доказать обратное? Причем эффектно и убойно-убедительно? Вряд ли Скляр озадачивался этой проблемой вообще, но мне она кажется значимой в теперешнем контексте.

В трактовке Скляра Высоцкий — демиург с ироническим прищуром, капитан судна в белом мундире со скрещенными на груди руками. А почему нет? Высоцкий бывал и таким.

Альбом получился менее ровным, чем хотелось бы. Неуместно звучит дуэт с Дмитрием Харатьяном, отнюдь не впечатляют «хоры» своей неровностью, а в прекрасной эпичной аранжировке «Дайте собакам мяса» как-то уж очень топорщится перкуссия… И все же это цельное высказывание большого артиста — органичное, креативное, с большой любовью к Владимиру Семеновичу и главное, с уважением к его мыслям и подаче. Донести мысли Высоцкого — дорогого стоит, особенно в ситуации массового отторжения «песен под гитару».

Так что, может быть, я и не прав. Кто-то к глубине Высоцкого может придти именно через кристально чистый звук и органику АФ Скляра. Поставим этот трибьют на полочку к Лепсу и Сукачеву.

Оценка: 9 из 10.

Гуру КЕН