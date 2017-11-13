Бертману вручили орден «За заслуги перед Калининградской областью»

Высокую награду от имени Правительства Калининградской области Дмитрию Бертману вручил художественный руководитель Калининградского областного музыкального театра Валерий Лысенко. В своей речи он заметил, что «Если бы не было Дмитрия Бертмана, если бы не было «Геликон-оперы», не было бы и Калининградского музыкального театра. А теперь наш театр набирает силы, развивается при поддержке «Геликон-оперы», потому что у нас бескорыстные связи. Это прецедент российской культуры».



Дмитрий Бертман

Орден «За заслуги перед Калининградской областью» признается за особые заслуги и вклад в развитие экономики, культуры, искусства Калининградской области. В первый раз орден был вручен Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. «Вы внесли неоценимый вклад в развитие культуры Калининградской области, - подчеркнул Валерий Лысенко. – Вы подготовили калининградских артистов, которых учили в течение 10 лет! Основа нашего театра – Ваши ученики. Вы помогли построить наш театр совершенно бескорыстно». И еще Валерий Иванович процитировал слова выдающегося режиссера Бориса Александровича Покровского, которые знаменитый Мастер когда-то сказал Дмитрию Бертману, своему ученику, после премьеры спектакля в «Геликон-опере»: «Вы – дворник, Дима. И я счастлив, что появился дворник, который очистит культуру от грязи».

Также Дмитрию Бертману от имени Международной Академии национальной безопасности объединенной Европы в Вене (Австрия) была вручена Большая хрустальная Звезда «За достижения в театральном искусстве» с присвоением звания «Доктор наук». Валерий Лысенко сообщил, что благодаря деятельности и поддержке Дмитрия Бертмана в Калининграде и Балтийске уже действует Европейская школа театрального искусства. «Общественность должна помнить своих благодетелей и деятелей культуры, потому что культура – это основа основ, это то, что помогает нашему обществу развиваться», - подытожил Валерий Лысенко свою речь, вручая еще одну награду.

В ответной речи Дмитрий Александрович поблагодарил Правительство Калининградской области за признание заслуг и вручение наград, и добавил, что «Сам Валерий Иванович – историческая фигура. Калининград, бывший Кенигсберг, всегда славился тремя важнейшими факторами. Во-первых, это была интеллигентная столица Германии, там был знаменитый университет, знаменитый зоопарк и когда-то – оперный театр. С тех пор, пока не открылся Калининградский музыкальный театр, оперы здесь не было. Можно сказать, что мы возродили оперный театр в Калининграде. Когда мы начинали, было маленькое здание, небольшая труппа, сейчас же – огромное красивое здание с колоннами. Валерий Иванович пригласил в труппу много выпускников разных консерваторий со всей нашей страны, в том числе и из Москвы. Театр богат репертуаром, здесь ставят спектакли и наши геликоновские режиссеры Илья Ильин, Галина Тимакова. Калининградский музыкальный театр – всегда полный, он уже стал достопримечательностью города, туда стремятся попасть толпы туристов. Спасибо за это Валерию Ивановичу – это его огромная его заслуга и огромнейший труд».