Голограмма Высоцкого появится в доме-музее на Таганке

Соответствующие документы имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».



Владимир Высоцкий

К примеру, в музее появится акустический купол в форме советской сушилки для волос. Примеряя ее на голову, посетитель музея сможет прослушать авторские песни В.Высоцкого. Витрины, где хранятся его вещи, обретут подсветку в виде советских дверных звонков. При нажатии на тот или иной звонок, должна освещаться определенная вещь. Кроме этого, в музее установят систему, которая позволит отобразить «реалистичный динамический образ с эффектом живого присутствия легенды с помощью голографии».

Также в музее появится декоративный стол со встроенной сенсорной панелью, на дисплеях будут отображены документы и фотографии В.Высоцкого. Интерактивная панель появится и в зоне гостиной, с ее помощью посетители смогут ознакомиться с фотографиями, видео и письмами на тему: «Друзья В.Высоцкого». Для инсталляции «Прощание» планируется установить интерактивную панель, с помощью которой смогут прокручивать информацию, связанную с похоронами В.Высоцкого. Над зоной reception в фойе музея будет установлен прозрачный экран, где будет показываться информация о мероприятиях.

Согласно плану, к февралю 2018 г. все оборудование должно быть смонтировано и готово к использованию.