К юбилею Высоцкого выпущена памятная монета

Монета выходит к 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и исполнителя песен.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него – меч, справа – годы жизни: 1938–1980. Вверху по окружности – надпись «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ».

Тираж монеты – 1500 штук.

Планируется, что в этом году будет выпущена еще одна монета, посвященная Владимиру Высоцкому, – «Поэт, актер В.С. Высоцкий» в серии «Выдающиеся личности России». Она также будет изготовлена из серебра, ее номинал составит 2 рубля.