Памятник песням Высоцкого открыли на Урале

Основу композиции составляет катушка с кинопленкой, выполненная в человеческий рост, из которой тянется девятиметровая стальная лента. На ленте наборными буквами размещены известные цитаты из произведений Владимира Высоцкого. По задумке создателей композиция будет "говорящей" - цитаты будут меняться в зависимости от обстановки в стране, важных событий в Екатеринбурге.



Владимир Высоцкий

Идеологом ее создания выступил бизнесмен, основатель Екатеринбургского музея В.Высоцкого Андрей Гавриловский. Участие в торжественной церемонии открытия также примут: Никита Высоцкий и Александр Ф.Скляр (гр. «Ва-Банк»).

Открытие арт-объекта приурочили ко дню памяти Владимира Высоцкого.