Песню Высоцкого перевели на карельский язык

Татьяна Баранова сделала перевод стихов известного поэта и исполнителя. Это далеко не первая работа известного в Петрозаводске переводчика, пишет «АиФ». Недавно песня Виктора Цоя «Кукушка» прозвучала на карельском. В социальной сети Вконтакте Татьяна Баранова ведет группу «Поем по-карельки», где выкладывает переводы известных песен, а также уже записанные аудиозаписи. Она уверена, что исполнение популярных песен на карельском языке поможет сохранить язык и возродить к нему интерес.

Последняя ее работа - стихи Высоцкого.

Vaiku häi iäre tulluh ei bojus…Только он не вернулся из боя...

Mindäh toizin on kai? Buite hyvälleh on:

Taivas myöstin on sinine moine,

Meččy se, ilmu se, vezi samaine on,

Vaiku häi iäre tulluh ei bojus.

Ei sua mustoittua, ken silloi oigiekse jäi

Meijän hänenke kiistolois yölöil.

Nygöi ellendin sen, händy tävvy ei täs,

Konzu häi iäre tulluh ei bojus.

Oli vaikkani tiä, tuhmah pajatti sie,

Puaksuh sanoi häi midätah tostu,

Muata andanuh ei, nouzi päiväzenke,

Egläi vai iäre tulluh ei bojus.

Eule paistavua täs, nygöi yksinäh jäin,

Kerras ellendin, mual ei roi mostu.

Tuuli sammutti sih tulen sen minuh näh,

Konzu häi iäre tulluh ei bojus.

Kevät kohahtih sih, piässyh plenaspäi on,

Petties kyzynyh myös minä olen:

- Velli, tabakkua jätä! - ga vakkani on:

Egläi häi iäre tulluh ei bojus.

Meijän kuolluot net vie hädäh jätetä ei,

Voinal kuadunuot vardoijah meidy.

Taivas muuttau kai puut, buite kuvastuu vies,

Seizou meččy kui sinine seiny.

Ahtas ei olluh meil, yhteh synnyimmö myö,

Yhty aigua myö elimmö mollei.

Kai jäi yhtele da moine tundo myös roih,

Buite iče en tulluh sit bojus.