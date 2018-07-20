Умерла первая жена Владимира Высоцкого

Об этом РИА Новости сообщила директор местного драматического театра.



Изольда Высоцкая

"Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 мск)", — сказала собеседница агентства.

Информация о кончине артистки появилось и на странице театра в соцсети "Вконтакте".

Изольда Высоцкая была замужем за Владимиром Высоцким пять лет — с 1960-го по 1965 год. Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже. В 2006 году была издана автобиография Изы Высоцкой "Короткое счастье на всю жизнь", в которой она описывает, в том числе, и супружескую жизнь с артистом. Вторая книга "С тобой… без тебя" была презентована в январе 2017 года ко дню рождения Высоцкого.