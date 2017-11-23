К юбилею Высоцкого в Туле установят мемориальную доску

Опубликовано пользователем

Тульская городская Дума поддержала предложение областной избирательной комиссии установить мемориальную доску Владимиру Высоцкому на здании ДК Машзавода.

Ее откроют в день рождения артиста, 25 января 2018 года, рассказали в среду ТАСС в региональном избиркоме.

"Памятную доску откроют на здании ДК Машзавода, где в 1966 году Владимир Высоцкий выступал в спектакле Театра на Таганке. Кроме того, актер связан с Тульской областью еще родственными узами - его дед по линии матери Максим Иванович Серегин - уроженец села Огарево Богородицкого уезда. Высоцкий не раз бывал в Туле, навещал в областной больнице друга - актера Всеволода Абдулова, который здесь лечился после автомобильной аварии", - сказал председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.

Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий

Мемориальную доску, по его словам, изготовят из бронзы на Тульском машиностроительном заводе. На ней будет изображен скульптурный портрет Высоцкого и надпись: "На сцене этого дворца культуры в апреле 1966 года выступал поэт и актер Владимир Высоцкий". Депутаты городской Думы утвердили эскизный проект таблички и согласовали дату ее установки - в день 80-летия артиста, 25 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что также по инициативе облизбиркома 18 марта 2018 года, в день выборов президента России, во втором корпусе Центра образований № 1 города Тулы откроется именной избирательный участок "Высоцкий". Избиратели смогут послушать песни Владимира Высоцкого, увидеть фильмы с его участием, познакомиться с литературой о нем.

Быстрый поиск: 