К юбилею Высоцкого в Туле установят мемориальную доску

Ее откроют в день рождения артиста, 25 января 2018 года, рассказали в среду ТАСС в региональном избиркоме.

"Памятную доску откроют на здании ДК Машзавода, где в 1966 году Владимир Высоцкий выступал в спектакле Театра на Таганке. Кроме того, актер связан с Тульской областью еще родственными узами - его дед по линии матери Максим Иванович Серегин - уроженец села Огарево Богородицкого уезда. Высоцкий не раз бывал в Туле, навещал в областной больнице друга - актера Всеволода Абдулова, который здесь лечился после автомобильной аварии", - сказал председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.



Владимир Высоцкий

Мемориальную доску, по его словам, изготовят из бронзы на Тульском машиностроительном заводе. На ней будет изображен скульптурный портрет Высоцкого и надпись: "На сцене этого дворца культуры в апреле 1966 года выступал поэт и актер Владимир Высоцкий". Депутаты городской Думы утвердили эскизный проект таблички и согласовали дату ее установки - в день 80-летия артиста, 25 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что также по инициативе облизбиркома 18 марта 2018 года, в день выборов президента России, во втором корпусе Центра образований № 1 города Тулы откроется именной избирательный участок "Высоцкий". Избиратели смогут послушать песни Владимира Высоцкого, увидеть фильмы с его участием, познакомиться с литературой о нем.