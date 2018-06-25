Победители «Высоцкий. Фест» смогут выступить на «Нашествии»

Всё, что нужно, чтобы одержать победу и заявить о себе на всю страну – талантливая, яркая, неординарная песня собственного сочинения, в любом стиле и направлении.





C 25 июня по 20 июля любой молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет, автор или команда, и даже ди-джей из любого города России смогут загрузить свой трек на официальном сайте конкурса vfest.ru, оформив таким образом заявку на участие. Компетентное и профессиональное жюри отслушает все присланные треки, выберет по 20 команд в каждом из федеральных округов и пригласит их с 21 по 28 июля на отборочный тур в одном из 8 городов, чтобы оценить их талант, харизму и подготовку. Концерты в рамках отборочного этапа пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

Пятьдесят победителей этого отборочного тура получат шанс выступить на самом масштабном фестивале страны «Нашествие - 2018» на сцене «Высоцкий». Именно там, в Большом Завидове Тверской области 4 и 5 августа путем зрительского голосования и оценок жюри будут выбраны 10 финалистов, которые получат уникальные возможности для творческого роста:

Профессиональная запись песни в одной из лучших московских звукозаписывающих студий «Vintage Records» (vintage-records.ru) под руководством уважаемых музыкантов и наставников осенью 2018 в Москве;

Ротацию песни в федеральном эфире «НАШЕго Радио»;

Участие в гала-концерте «Высоцкий. Фест» осенью 2018 в Москве.

С 25 июня в прямом эфире «НАШЕго Радио» ведущие будут рассказывать обо всех этапах музыкального состязания, а самые интересные треки с сайта vfest.ru прозвучат в рамках программы «Чартова Дюжина».