Россияне считают Высоцкого русским кумиром

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.



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Владимир Высоцкий остается для россиян одним из русских кумиров XX в.: как 20 лет назад (31% в 1999 г.), так и сегодня (28% в 2018 г.), он занимает вторую строчку в народном рейтинге (респондентам предлагался список фамилий), уступая только Юрию Гагарину (44% в 2018 г.).

Имя Высоцкого знакомо почти каждому россиянину (впервые услышали о нем в ходе опроса только 1% респондентов), и ассоциируется прежде всего с его творчеством как певца (для 47% опрошенных), актера (13% - актера театра, 13% - актера кино), поэта (25%).

Творчество Высоцкого по праву можно назвать всенародно любимым: 92% среди тех, кто знаком с теми или иными его проявлениями, признаются, что оно оставило положительные впечатления. Песни и фильмы с участием Владимира Высоцкого слышали/смотрели 98% и 92% среди респондентов, которым знакомо его имя. Наиболее популярные песни: «Песня о друге», «Скалолазка», «Кони привередливые». Самая запомнившаяся роль Высоцкого – в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Две трети россиян (67%), знакомых с именем Высоцкого, считают, что он оказал сильное влияние на формирование взглядов своих современников и последующих поколений. Вместе с тем, по мнению 53%, осознанного протеста против советской системы в его творчестве не было (иначе считают 34%). Данные комментирует генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов: «Владимир Семенович Высоцкий оказался не только кумиром для поколения советских людей 60-70-х годов ХХ века, певцом, поэтом, артистом, но и человеком, который известен абсолютному большинству россиян спустя почти 40 лет после смерти. Жеглов на экране, автор «Песни о друге», его песни оцифрованы, перекочевали с «бабин» советских магнитофонов, а образ бескомпромиссного сыщика УгРо стал прототипом многочисленных сериалов уже постсоветской эпохи». Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19-20 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.