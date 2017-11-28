Хворостовский и Гергиев номинированы на Grammy

Хворостовский и дирижер Константин Орбелян вошли в число номинантов на "Лучший классический вокальный сольный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь", записанный на стихи Сергея Есенина. Всего в списке номинантов пять исполнителей, передает РИА Новости.



Дмитрий Хворостовский

Юбилейная 60-я церемония вручения премия Grammy пройдет в Нью-Йорке 28 января 2018 года. Претендовать на награду могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017-го. Право голоса имеют более 13 тысяч членов Академии звукозаписи.

Среди номинантов есть и Валерий Гергиев, который вместе с солистами Мариинского театра Аидой Гарифуллиной, Андреем Серовым и Владимиром Феляуэром, а также продюсером Ильей Петровым претендует на Grammy в номинации "Лучшая запись оперы" за исполнение "Золотого петушка" Николая Римского-Корсакова.