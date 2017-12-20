Lady Gaga будет два года выступать со своим шоу в Лас-Вегасе

31-летняя исполнительница подписала контракт о проведении серии концертов в развлекательном комплексе Park MGM, передает ТАСС. Певица будет выступать в зале, рассчитанном на 5,3 тыс. зрителей, в котором ранее давали постоянные шоу, в частности, Шер и Рики Мартин.



Леди Гага

Как сообщает журнал Entertainment Weekly, концерты Леди Гаги начнутся в конце следующего года. Их точное число неизвестно, однако, по данным газеты Las Vegas Review Journal, певица даст в первый год как минимум 36 шоу. За каждый концерт исполнительница получит $400 тыс., сообщили источники издания.

"Я всю жизнь мечтала о том, чтобы выступать в Лас-Вегасе", - приводит Entertainment Weekly заявление певицы. Она отметила, что в этом городе на постоянной основе с концертами выступали Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Джуди Гарленд и Лайза Миннелли. По словам Леди Гаги, она польщена предоставленной ей "честью создать шоу, которое Лас-Вегас никогда еще не видел".