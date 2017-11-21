Нашлись дневники Леннона, украденные 10 лет назад

Cреди украденных вещей были и дневники музыканта, сообщила берлинская полиция.

"Прокуратура и полиция Берлина ведут расследование из-за подозрений в мошенничестве и скупке краденного в отношении различных предметов из особняка Джона Леннона, среди них несколько его дневников", — говорится в пресс-релизе полиции.

Предметы были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. Три года назад они всплыли у предполагаемого скупщина краденного в Берлине, сообщает полиция. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты как улики.

"Предполагаемый 58-летний скупщик краденного сегодня рано утром был задержан в Берлине. Еще один подозреваемый живет в Турции и в настоящий момент находится вне зоны досягаемости мер уголовного преследования", — отметили в полиции.

РИА Новости