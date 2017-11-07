«Ночные Снайперы» посвятили новый клип ушедшим рок-легендам

"Мы посвящаем это видео рок-музыкантам которые жили наотмашь и потому стремительно сгорели. Рок-музыкантам которых забрал Бог очень рано.

Для нас - людей выросших на музыке 80х и 90х - для нас эти ребята не мертвые. для нас они живые. Они горячие и дерзкие. Нежные и брутальные. они очень близкие. взрослые с душами детей. Наши маленькие принцы в рок музыке России.

Я их люблю и постоянно сверяю меру своей ответственности перед вами с их честностью. Поэтому вот уже 25 лет пишу песни каждая из которых написана исключительно в созвучии с собственным камертоном выращенном ушедшими на небо рок звёздами нашей страны. И мне классно от того что рок музыка которая переживает не лучшие времена никуда не денется. Она уже стала классикой. Она стала народной потому что есть невероятно крутые и независимые легенды вместе с которыми я пою песню ЦОЙ.

Cпасибо: Янке Дягилевой, Толе Крупнову, Майку Науменко, Виктору Цою, Александру Башлачеву, Егору Летову, Михаилу Горшеневу за вдохновение и сотрудничество в создании этого видеоклипа, - написала Диана Арбенина.