Охранник Бибера арестован за наезд на полицейских

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на TMZ.

Арана в нетрезвом виде протаранил полицейскую машину, в результате чего два офицера пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии, его доставили в ближайший госпиталь на вертолете.



Джастин Бибер

Отмечается, что водитель скрылся с места ДТП, однако через несколько часов его арестовали. У него в кармане обнаружили чеки на алкогольную продукцию, проходить тест он отказался. Ему были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде и попытке скрыться с места преступления.