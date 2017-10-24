Переизданы два альбома «Гражданской Обороны»

Новыми архивными релизами Егора Летова стали альбомы «Поганая Молодежь» и «Оптимизм», пишет "Репродуктор". Как писал автор в комментариях к изданию 2005 года, эти записи фактически являются первым единым продолжительным альбомом «Гражданской Обороны». Оригинальные записи были сделаны в 1985 году и тогда же распространялись самиздатом под разными названиями.

Поскольку ранние записи по качеству «были разнообразно чудовищны и абсолютно не гуманны по отношению к слушателю», в 1988 году музыканты сделали их ремейки. В дальнейшем Егор Летов неоднократно пересводил и перекомпановывал фонограммы. Но в 2005 году он подготовил для издания «один из первых, оригинальных, вариантов». Тогда их выпустила на CD компания «Мистерия звука», а сейчас переиздаёт «Выргород».

Издания альбомов «Поганая Молодежь» и «Оптимизм» 2017 года выходят в формате шестиполосных диджипаков с 24-страничными буклетами. На дисках также присутствуют бонус-треки, подготовленные к изданию в данном виде Егором Летовым в 2005 году. К альбому «Оптимизм» также прилагается открытка с изображением первой обложки этого диска.