Selena Gomez и Weeknd расстались

По крайней мере, так утверждают источники из близкого окружения певицы.



Селена Гомес и The Weeknd

«Они с Абелем несколько месяцев собирались что-то решить по поводу своих отношений, — гвоорит инсайдер. — Это решение далось им непросто».

В последнее время Селену все чаще стали видеть в компании бывшего возлюбленного Джастина Бибера. Отношения звезд пока напоминают дружеские, однако кто знает, куда заведет такое близкое общение.

Селена Гомес и The Weeknd начали встречаться в январе нынешнего года, напоминает OK!. До недавнего времени влюбленные были неразлучны и приобрели негласный статус одной из самых красивых молодых пар западного шоу-бизнеса.