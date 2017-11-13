Шоу Ticket to Bollywood: далёкой Индии чудес

В 1947 году бывшая британская колония получила независимость, и Советский Союз был одним из первых государств мира, кто признал вновь возникший Индийский Союз и установил с ним дипломатические отношения. Признательность дружественной России индийцы через семь десятилетий выражают колоссальной культурной программой, которую воплотили в упомянутом фестивале. Он проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Посольства Республики Индия в Российской Федерации, Индийского Совета по культурным связям ICCR, Культурного центра имени Джавахарлала Неру. Проведение фестиваля осуществляет старейшая российская концертная организация «Росконцерт».

В рамках «Намасте, Россия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Самаре и Владивостоке были представлены лучшие музыкальные и танцевальные коллективы Индии: Камерный хор «Shillong», группа «Nizami Brothers», ансамбль индийской музыки в стиле фьюжн «Indian Ocean».

В ноябре фестиваль завершается показом шоу «Билет в Болливуд» («Ticket to Bollywood») - в российской столице его уже предъявили публике в молодежном центре «Планета КВН», а в ближайшие дни индийские артисты выступят в Зимнем театре города Сочи и в Петербурге, в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

«Ticket to Bollywood» – это захватывающая современная постановка, вобравшая в себя весь блеск и красоту знаменитого Болливуда. Индийские песни и танцы показаны в отдельных сегментах, олицетворяющих важнейшие аспекты культуры индийского народа: великую индийскую свадьбу, классические и народные танцы. Индийские артисты радуют публику эстетичным синхронным танцем и сумасшедшей энергетикой, несущейся со сцены в зал. В финале вечера возникает интерактив, когда артисты спускаются в зал и пригашают к зажигательному танцу публику.

Представление поражает своим ярким неповторимым колоритом, переносит в величественный мир песен, танца и драмы. В шоу представлены аутентичные костюмы, поражающие богатством и колористической фантазией; оно дает возможность окунуться в атмосферу загадочной и, одновременно, современной Индии. Танцы сопровождаются красочными видео-проекциями, на которых перед российской публикой проплывают древние храмы загадочной восточной страны и ее великолепная природа.

Постановка включает некоторые из самых известных произведений Болливуда, в том числе оскароносный саундтрек А. Р. Рахмана «Джай Хо».

Ее осуществила команда в составе режиссера – Шубры Бхардвадж, хореографа Праварсена Есамбара и исполнительного продюсера Снехана Ширвадкара, работавших по заказу продюсерской компании «Ferriswheel Entertainment».

Московская публика тепло приветствовала индийских артистов, устроив им нескончаемые овации в финале, а по ходу шоу живо откликаясь на все, что происходило на сцене. Индийская музыкально-танцевальная культура хорошо известна в бывшем СССР благодаря индийскому кинематографу, который присутствовал на наших экранах в советские годы в огромном количестве. Многие зрители пришли на шоу именно с желанием встретиться с воспоминаниями своей молодости и детства, и, думается, они сполна получили положительных эмоций в этот праздничный, феерический вечер.

Александр МАТУСЕВИЧ