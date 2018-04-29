Рэй Чен на VI Мальтийском фестивале. Сюрпризы и новинки

Говоря о последнем, нужно отметить, что публика этого форума уже имела счастье слышать блистательных скрипачей Максима Венгерова, Дмитрия Ситковецкого, Айман Мусаходжаеву, Дэвида Аарона Карпентера, Кармине Лаури. Впереди – встреча со знаменитым скрипачом старой школы Сальваторе Аккардо. Такая богатая палитра дает возможность сравнения интерпретаций, стилей, школ, техник, художественных индивидуальностей, что дарит необыкновенный эффект эстетического обогащения.

Концерт 26 апреля презентовал встречу с молодым тайванско-австралийским скрипачом Рэем Ченом – представителем новой генерации скрипичной школы. Выпускник Института Кёртиса (класс Аарона Розанда) Чен – победитель конкурсов королевы Елизаветы (2009) и Иегуди Менухина (2008), его карьера сегодня успешно развивается в Европе и Америке, где он играл, например, с Даниэле Гатти и Риккардо Шайи в лучших концертных залах мира – Альберт-холл, Карнеги-холл и пр. В руках этнического китайца, но музыканта абсолютно европейской культуры – скрипка Страдивари «Йоахим» 1715 года, которую он бережет как зеницу ока: находясь на Мальте, Чен принимает участие, как и многие другие звезды, в создании фильма Любови Казарновской о Мальтийском фестивале – во время натурных съемок у моря на краю красивейших утёсов Дингли он любовно закрывал от лучей солнца свое сокровище.

Свой дебют на Мальте Чен ознаменовал исполнением «Морских пейзажей» Алексея Шора – музыки поэтичной и контрастной по настроению. Бодрую экспрессию первой части («Заброшенный маяк») оттеняла меланхоличная лирика второй («Одинокий парус»), романтический шторм третьей («Грядущий шторм») сменился задором четвертой («Летний град»). Рэю Чену удалось сделать контрасты более яркими и динамичными, запоминающимися. Звук его скрипки – красивый, певучий, иногда напряженный, иногда мечтательный. Блистательная техника Чена не является самодовлеющей – она вся подчинена художественным задачам интерпретации. С Государственным симфоническим оркестром Армении и маэстро Сергеем Смбатяном у Чена сложился великолепный, чуткий ансамбль.

На бис Рэй Чен исполнил знаменитый «Список Шиндлера» Джона Уильямса – проникновенно, нежно, с уместной здесь тоской и нотками страдания, прорывающимися через, казалось бы, умеренные грусть и меланхолию.

А до выступления Чена, которое финализировало концерт, Армянский симфонический оркестр исполнил собственную обширную программу. На этот раз коллектив продемонстрировал иные грани своего таланта, оказавшиеся весьма привлекательными. Армянским музыкантам под силу не только яркость и огненная темпераментная подача материала, но и нежность, лирика, меланхолия, очень тонкое градуирование динамических оттенков. Все это нашло великолепное воплощение в потрясающей «Влтаве» Берджиха Сметаны, где широко разлита мягкая, ностальгирующая славянская душа – и ее сумели почувствовать музыканты из Армении и донести до публики.

Феерическое впечатление оставило исполнение концерта для симфонического оркестра латышского композитора Георгса Пелециса «Музыка эндорфинов». Музыка столь глубокая, столь мастерски сделанная с точки зрения формы и оркестровки, в которой есть абсолютно все, что необходимо для по-настоящему захватывающего впечатления, что она не может никого оставить равнодушным. С одной стороны, она весьма традиционна, тональна, преимущественно консонансна, широко использует латышские фольклорные мотивы, опять же, весьма близкие славянским. С другой стороны, она не лишена парадоксальности композиторского мышления наших дней, и в этом ее свежесть и новизна. Пелецис – ученик великого Хачатуряна, и это очень чувствуется во всем: в мастерстве, в масштабе мышления, в умелом обращении с различными оркестровыми приемами. Тематическое и интонационное богатство, ритмическое разнообразие, идеально выстроенная драматургия целого, все говорит, что мы коснулись мира художника очень сильного, а конкретное произведение талантливо, без преувеличения, до гениальности.

Не менее восхитительные ощущения оставило и исполнение симфонической поэмы мальтийского композитора Джозефа Веллы «Rebbieha». Бурная, сильная музыка, говорящая о мощных эмоциях, выразительная и забирающая внимание слушателя без остатка. В ней слышатся и раздолье морского пейзажа, и батальные отблески, и любовная страсть, и терпкая, на грани тоски и страдания меланхолия. Опус свидетельствует не только о славном сегодняшнем дне мальтийской композиторской школы (в лице Алексея Шора) но и о ее великолепном недавнем прошлом.

Александр МАТУСЕВИЧ