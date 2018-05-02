Трио имени Хачатуряна на VI Мальтийском фестивале. Мал золотник, да дорог

Из всех концертов мощного музыкального марафона под названием VI Мальтийский международный музыкальный фестиваль подавляющее большинство – это полноформатные большие симфонические вечера, в которых солисты-инструменталисты выступают в сопровождении резидента фестиваля - Государственного симфонического оркестра Армении под управлением маэстро Сергея Смбатяна, а также коллектив играет и собственные программы. Но есть и редкие исключения. Так, свои сольные концерты, без оркестрового сопровождения здесь уже дали Любовь Казарновская и Григорий Соколов. Были и избранные камерные программы. Один из таких концертов состоялся 29 апреля в Зале имени Роберта Самута – бывшем храме неоготического стиля, используемом ныне для концертов классической музыки.

Перед мальтийской публикой выступил замечательный камерный коллектив – Трио имени Хачатуряна. Это ансамбль уже с историей: он появился в 1999-м, а в своем сегодняшнем составе – Армине Григорян (фортепиано), Карэн Шахгалдян (скрипка) и Карен Кочарян (виолончель) – выступает с 2006-го. Чуть позже, в 2008-м, он стал носить имя великого классика армянской музыки, советского композитора Арама Ильича Хачатуряна. Музыканты объехали весь мир – за исключением Африки они играли на всех континентах, в самых престижных мировых залах, включая такие сакральные места академической музыки, как «Музикферайн» в Вене и «Гевандхаус» в Лейпциге. Две важных темы для коллектива – просветительство в родной Армении, где он выступает регулярно и не только в столице республики, и музыка своего патрона, несколько монографических программ из нее участники трио подготовили и провезли по городам России и Армении. Кроме опусов Хачатуряна, трио исполняет много музыки других армянских композиторов (Э. Мирзояна, А. Арутюняна, К. Хачатуряна, А. Тертеряна), а также мировую классику – Баха, Моцарта, Мендельсона, Россини, Шуберта, Шумана, Брамса, Дворжака, Дебюсси, Чайковского, Рахманинова.

Программа концерта четко делилась на две части – армянская и мальтийская музыка. Приношением Мальты стало исполнение цикла «Семь пьес для фортепианного трио» Алексея Шора, названия которых даны в своеобразном англо-итальянском миксе (что весьма символично для Мальты – ведь влияние Италии, а потом Англии было судьбоносным для потомков древних финикийских колонистов): «Addio», «Coming of Age», «Farewell nocturne», «King Matt the First», «Luxembourg garden», «St. Elmo Barcarolle», «Schubertango».

«Addio» рождает атмосферу светлой мечтательности, легкой, не тягостной меланхолии, «вспарываемой» вдруг яркими экспрессивными всплесками. «Coming of Age» несет в себе взволнованность и сомнение, настроение передано с помощью простой, ясной ритмики. «Farewell nocturne» начинается сосредоточенно, отрешенно, но последующее развитие неумолимого звукового потока уносит к вершинам экзальтации. «King Matt the First» охарактеризован игривой, острой ритмикой, саркастическими «подскоками» в духе прокофьевского рамплиссажа. «Luxembourg garden» описан мечтательными раскатами рояля, напоминающими голливудскую киномузыку золотого века, которым вторят два других инструмента. «St. Elmo Barcarolle» - образец упоительного мелодизма. «Schubertango», конечно же, основано на тематизме венского классика, при этом оно сочетает грустную мечтательность Шуберта и бодрящие ритмы аргентинского танца.

Музыка солнечной Армении была представлена хитами Хачатуряна (вальс к драме Лермонтова «Маскарад», фрагменты из «Гаянэ», адажио из «Спартака») и Бабаджаняна (Ноктюрн). В динамичной, танцевальной музыке (лермонтовский вальс, танцы из «Гаянэ») музыкантам Трио имени Хачатуряна удавалось мастерски подчеркнуть акценты, с помощью острых, характерных штрихов сделать буквально зримой стихию пляса. В лирических опусах (таких, как адажио и ноктюрн, колыбельная из «Гаянэ») была явлена недюжинная экспрессия, внимание к мелодическим красотам, мастерское голосоведение солирующего в каждый отдельный момент инструмента.

Трио имени Хачатуряна показало себя слаженным, идеально спаянным ансамблем, где достигнут превосходный баланс звучания, единство стилистики, общее дыхание и темпоритм музыкантов. Каждый из участников – большой мастер своего дела, инструмент каждого поэтически поет, даря слушателям непередаваемые ощущения красоты и глубины исполнения.

Александр МАТУСЕВИЧ