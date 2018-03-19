Музыкальная столица Европы побывала в Москве

Неюбилейный по счету фестиваль, тем не менее, станет важным культурным событием глобального масштаба – ведь в текущем году мальтийская метрополия провозглашена культурной столицей Европы!

На презентации мальтийскую сторону представляли глава департамента туристических программ Мальтийского управления по туризму Лайонел Герада, председатель управляющего совета Фонда «Валлетта-2018» Джейсон Микаллеф, директор Мальтийского филармонического оркестра Зигмунд Мифсуд, президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов, арт-директор Европейского фонда поддержки культуры Алан Киркоп, российскую – ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов и оперная примадонна Любовь Казарновская.

Фестиваль на Мальте обещает стать событием поистине экстраординарным. В его программе – колоссальное количество интереснейших музыкальных программ, а среди имен, которые украсят его афишу – подлинные звезды мировой музыкальной культуры: Григорий Соколов, Максим Венгеров, Николай Луганский, Дмитрий Ситковецкий, Сергей Стадлер, Сальваторе Аккардо, Любовь Казарновская, Айман Мусаходжаева, Сергей Смбатян и многие другие. Под синим небом райского острова будет звучать как бессмертная классика – Баха, Чайковского, Хачатуряна, Моцарта, Р. Штрауса, Венявского, Канчели и др. – так и музыка современных мальтийских композиторов Джозефа Веллы и Алексея Шора. Два интереснейших коллектива станут основой фестивальных программ – Государственный симфонический оркестр Армении под управлением Сергея Смбатяна и Мальтийский филармонический оркестр.

В рамках фестиваля состоится и еще одно очень важное событие – заключительный этап серии международных фортепианных конкурсов, проведенных Европейским фондом поддержки культуры по всей Евразии. 11 конкурсов прошли в этом сезоне в таких городах самого большого материка мира как Ереван, Гранада, Брешия, Астана, Берлин, Вена, Валлетта, Москва, Шанхай, Токио и Кёльн. Теперь в мальтийской столице осуществится «конкурс конкурсов». В состав международного жюри войдут пианисты Владимир Овчинников, Дмитрий Башкиров, Дмитрий Алексеев, Павел Гилилов, Илья Шепс, Георг Фридрих Шенк, Арье Варди, Голда Вэйнберг Татц, Чже Тан, а также Александр Соколов (ректор Московской консерватории), Р. Дуглас Шелдон (Columbia Artists Management) и Геррит Глейнер (Steinway&Sons). Председателем жюри конкурса станет известный дирижер Константин Орбелян.

Презентацию масштабного проекта гармонично дополнила интересная концертная программа. Собравшиеся услышали знаменитого российского пианиста Юрия Розума и молодого казахстанского скрипача Романа Кима. Они исполнили в дуэте три мальтийских произведения – «Ларгетто кантабиле» Джозефа Веллы, а также два произведения Алексея Шора - «Замерзший сад», фрагмент из балета «Хрустальный дворец», и «Полет сокола». Опус мальтийского классика Веллы, уже в нынешнем году покинувшего этот мир, порадовал пленительной негой и выразительной мелодикой, настроением умиротворенности и ностальгии. Два сочинения Шора поразили экспрессией, задором, динамикой, выпуклой образностью, яркостью звуковой палитры. Премьера балета «Хрустальный дворец» прошла в минувшем году на Мальте с участием солистов Большого театра России в рамках празднования пятидесятилетия установления дипломатических отношений между нашими странами, продемонстрировав, что между ними ведется не только политический, но и богатый культурный диалог. Остается надеяться, что премьера такого замечательного произведения в полном объеме на московской сцене – уже не за горами.

Небалетный опус – «Полет сокола» - явил феерию паганниниевской скрипичной виртуозности, справиться с которой под силу далеко не каждому солисту: Роман Ким блестяще решает эту задачу, россыпи и каскады изощренных звуковых кружев он плетет легко и элегантно.

В финале концерта прозвучали оригинальные бисы. Роман Ким исполнил собственное сочинение – «Romance in B» для скрипки и фортепиано, а также Вариацию Паганини на тему английского гимна «Боже, храни короля!». В обоих сочинениях скрипач вновь демонстрировал выдающуюся виртуозность, а с Юрием Розумом у них сложился благородный, гармоничный ансамбль.

Мальтийская заявка в Москве оказалась многообещающей. Без преувеличения, главное музыкальной событие Восточного полушария, а может быть и всего мира, наступившей весной состоится под ласковым средиземноморским солнцем, на острове, где встретятся великая музыка и выдающиеся музыканты, красоты природы и драгоценности искусства.

Александр МАТУСЕВИЧ