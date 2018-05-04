Хрусталь на закуску. Андреас Оттензамер на VI Мальтийском фестивале

Молодой австриец Андреас Оттензамер начинал свое обучение на фортепиано и виолончели, а к кларнету обратился пятнадцать лет назад. С того момента музыкант добился выдающихся успехов с этим инструментом и сегодня является первым кларнетистом Берлинского филармонического оркестра. Его сольные выступления проходят в крупнейших залах Европы и США, в содружестве с прекрасными современными дирижерами и солистами, такими как Саймон Рэттл, Янник Незе-Сеген, Андрис Нельсонс, Леонидас Кавакос, Соль Габетта и Йо-Йо Ма. С 2005 года Андреас также выступает в составе трио кларнетистов «Клариноттс», в котором, помимо него, играют его отец Эрнст и брат Даниэль, являющиеся кларнетистами Венского филармонического оркестра.

На Мальте публика услышала в исполнении замечательного музыканта трехчастное сочинение Алексея Шора «Вердиана». Название говорит само за себя – музыка опуса соткана из мелодий великого Джузеппе Верди, таких его гениальных опер, как «Бал-маскарад», «Трубадур», «Дон Карлос», «Риголетто» и др. Виртуозные пассажи произведения Оттензамер рассыпал легко и непринужденно, словно бусинки дорогого хрустального ожерелья – его точный, острый звук ювелирно плел кружева мелодий необыкновенной красоты, щедро декорированных сложнейшими украшениями, с которыми солист справлялся блистательно.

Мальтийскую музыку публика имела удовольствие слушать как в финале концерта (сочинение Алексея Шора), так и в его начале – была исполнена «Мальтийская сюита» классика островной музыки Чарльза Камильери. Тем самым была перекинута арка из прошлого в настоящее мальтийской композиторской традиции. Оркестровое сочинение в четырех частях отличает легкий, жизнерадостный характер, оно напоено тонким музыкальным юмором и стихией танца. Его средиземноморский модус проявляется в жизнерадостности и темпераментности, что с успехом сумел воплотить Государственный симфонический оркестр Армении под управлением маэстро Сергея Смбатяна. Игривый настрой первой части «Деревенский танец» сменялся певучим вальсом второй (которая так и называется – «Waltz»). Вступление к нему весьма оригинально сделано композитором – солирующий гобой играет меланхолическую ориентальную мелодию, причудливую и томную, в след чему звучит порхающий венский танец. Настроения печали и грусти господствуют в третьей части «Ноктюрн», а в финальной четвертой вновь возвращается бодрая стихия танца – звучит огненный пасодобль с красивыми перекличками разных оркестровых инструментов.



Андреас Оттензамер

Между двумя мальтийскими сочинениями Армянский симфонический оркестр сыграл два удивительных произведения. Первое – сверхпопулярное: фрагменты сюиты из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Сложнейшее произведение, представляющее собой высший пилотаж оркестровой музыки было исполнено исключительно экспрессивно, с разнообразием динамических оттенков и очень тонко по тембровым и балансовым соотношениям оркестровых групп. Второе сочинение – мальтийская премьера: впервые на островах прозвучал опус классика современной польской музыки Кшиштофа Пендерецкого «Канон памяти Иоанна-Павла II». Легендарный маэстро лично присутствовал на концерте, осеняя тем самым серьезную программную заявку форума на сложнейший современный репертуар.

Изысканная афиша заключительного концерта фестиваля еще раз подчеркнула основательность филармонических намерений его организаторов, стремящихся придать культурной жизни островной республики европейские лоск и значительность.

Александр МАТУСЕВИЧ